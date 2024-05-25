США и Армения отработали действия по ядерным и биоугрозам

США участвовали в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении

В Армении состоялись учения по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, сообщили в пресс-службе Совета безопасности республики. Участие в них приняли специалисты Пентагона.

«С 20 по 24 мая в Ереване прошли совместные настольные учения представителей органов госуправления, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных химическими, биологическими, радиологическими и ядерными факторами», — уточнили в ведомстве.

В Совбезе Армении пояснили, что маневры провели в рамках борьбы с оружием массового поражения. Их координацией занималось республиканское ведомство, а поддержку оказало управление по снижению угрозы американского Минобороны.

Целью самого мероприятия армянская сторона назвала мониторинг и укрепление уже действующих мер реагирования, а также сдерживание, обнаружение и предотвращение распространения различного типа угроз. К ним в пресс-службе Совбеза республики отнесли химические, биологические, радиологические и ядерные.

В ведомстве выразили уверенность, что учения помогут оценить ситуацию с готовностью и реагированием на вероятные угрозы. Кроме того, по мнению Армении, они позволят выявить пробелы в защите, наладить межведомственное сотрудничество и послужат основой для создания национального плана реагирования.