Армения заявила о готовности сотрудничать с МУС

Армения готова к сотрудничеству с Международным уголовным судом, чтобы укрепить международные правовые нормы. Об этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил на встрече с председателем МУС Томоко Аманэ, сообщили на сайте министерства.
«Министр Мирзоян указал на готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — отметили в сообщении.
По данным диппредставительства, стороны обсуждали вопросы, связанные с изменением армянского законодательства в соответствие с положениями Римского статута МУС. Также они отметили важную роль укрепления независимых механизмов суда для сотрудничества по обеспечению мира.