Армения заявила о готовности сотрудничать с МУС

Армения готова к сотрудничеству с Международным уголовным судом, чтобы укрепить международные правовые нормы. Об этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил на встрече с председателем МУС Томоко Аманэ, сообщили на сайте министерства.

«Министр Мирзоян указал на готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — отметили в сообщении.

По данным диппредставительства, стороны обсуждали вопросы, связанные с изменением армянского законодательства в соответствие с положениями Римского статута МУС. Также они отметили важную роль укрепления независимых механизмов суда для сотрудничества по обеспечению мира.

В сентябре армянское правительство не стало подписывать совместную декларацию стран — членов Совета Европы о поддержке расследования МУС «агрессии» России против Украины. В итоге, документ поддержали 42 государства.