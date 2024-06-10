Армения уже погашала прежние задолженности по взносам в ОДКБ — МИД

МИД России: задолженности Армении в ОДКБ случались и раньше

Фото: РИА «Новости»

Финансовые обязательства Армении в ОДКБ сохранятся, несмотря на публичное заявление о приостановке членства. Страна и раньше задерживала взносы, но погашала долг, сообщил РИА «Новости» представитель МИД России.

«Задолженности по выплатам в бюджет организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее. <…> Тогда проблемы <…> решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а „должники“ в дальнейшем погашали свои задолженности», — сказал он.

В 2024 году Армению обязали уплатить 53,22 миллиона рублей в бюджет ОДКБ. Собеседник агентства заявил, что, согласно уставу, за страной сохранят ее финансовые обязательства, независимо от желания приостановить свое членство. Представитель МИД заявил, что такова стандартная практика международных организаций.

Секретариат ОДКБ заявил, что не получил уведомлений о приостановке членства Армении. Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян предупредила, что республика не присоединится к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года о бюджете на 2024 год.

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