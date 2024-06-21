Армения признала Палестину независимым государством

В Армении приняли решение о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщила пресс-служба МИД закавказской республики.

В ведомстве указали на катастрофическую ситуацию в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт, назвав это одними из первоочередных вопросов политической повестки на международной арене, которые необходимо урегулировать.

«Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта», — указали в МИД.

Страна присоединилась к требованиям международного сообщества об освобождении захваченных заложников без каких-либо условий. Армения также выразила согласие с резолюциями Генассамблеи ООН, где призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Более того, Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами», — добавили в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что республика всегда была за мирное и полное урегулирование палестинского вопроса. Свою позицию Армения транслировала на различных международных площадках. Палестино-израильский конфликт, указали в МИД страны, нужно решать на основе принципа двух государств — еврейского и арабского. Такой способ армянская сторона сочла единственным гарантом того, что и палестинцы, и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные планы.