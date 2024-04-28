Армения не откажется от связей с Россией в пользу Запада | 360°

Мир 28 апреля 2024, 18:34 Армения не откажется от связей с Россией в пользу Запада Посол Балаян: сближение Армении с Евросоюзом не подорвет интересы России РИА «Новости»

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Армянские власти не будут ставить под вопрос интересы России на Южном Кавказе. Республика готова налаживать отношения и с РФ, и со странами Европейского союза, заявил сообщил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью газете Politico.

«Только люди, занимающиеся фантасмагорией, думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе», — сказал он.

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Балаян напомнил, что у Армении из-за ее географического положения исторически и практически всегда было много связей с Россией.

По словам дипломата, сближение республики с Евросоюзом не несет угрозы России. Страна ставит в приоритет национальные интересы, требующие образцовых отношений с ЕС и всеми его странами-членами.

Балаян подчеркнул, что неучастие Армении в деятельности ОДКБ, присутствие военных США на учениях в республике и усилия Еревана по предотвращению нарушения антироссийских санкций не нужно оценивать как поворот к Западу за счет России.

В начале апреля армянское руководство встретилось с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. Зарубежные СМИ сообщали, что страны якобы достигли военно-политические договоренности. В Ереване опровергли эту информацию.