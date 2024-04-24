Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России | 360°

Мир 24 апреля 2024, 01:09 Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России Секретарь СБ Армении Григорян не приедет в Петербург на встречу по безопасности Unsplash

Читать 360 в

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в международной встрече высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ республики.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет 24–25 апреля в Санкт-Петербурге», — говорится в материале.

Реклама

Причину отсутствия Григоряна не уточнили.

Такие мероприятия проводятся под эгидой российского совбеза, начиная с 2010 года. Это будет уже 12-я встреча.

При этом в начале апреля армянское руководство встретилось с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В СМИ даже появилась информация, что между ними якобы были достигнуты военно-политические договоренности. В Ереване назвали ее фейком.

Ранее на спорном участке границы между Азербайджаном и Арменией установили пограничный столб. Новая граница прошла по территории четырех сел, которые вернулись Азербайджану после обострения в Нагорном Карабахе.

Жители Армении отреагировали на передачу территорий массовыми протестами. Они заблокировали участок автотрасс между селами Воскепар и Киранц.