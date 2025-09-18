Армения нашла необычный способ укрепить государственность. Оценят ли это ее жители?

Изображение горы Арарат уберут с визовых штампов Армении для укрепления суверенитета и государственности. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, его слова привело агентство Sputnik .

«Мы хотим, чтобы Армения была ответственным государством и жила по международным правилам», — добавил глава правительства.

Он уточнил, что такой проект появился еще несколько месяцев назад, задолго до начала проработки визита в Ереван спецпредставителя Турции Сердара Кылыча.

При этом накануне оппозиционная фракция «Честь имею» подготовила проект заявления парламента о недоверии Пашиняну. Однако российские политологи считают, что у премьера, несмотря на все его действия, внутри страны остается сильная поддержка, которая и позволяет удерживаться у власти.