Проиграл войну, ослабил страну и держится. Пашинян-феномен на пороге импичмента

Армянская оппозиционная фракция «Честь имею» подготовила проект заявления парламента о выражении недоверия Николу Пашиняну. Премьера обвинили в создании угроз суверенитету, демократии, разгуле коррупции и многом другом. Если совсем коротко, то Пашинян, как полагает оппозиция, поставил будущее страны под угрозу. Но на самом деле фигура его не так проста.

Импичмент реален? При оценке шансов Пашиняна на удержание власти, нужно учитывать что восприятие его за пределами страны и внутри ее на самом деле очень отличается, говорит политолог Данила Гуреев. Да, на нем, безусловно, лежит огромная ответственность за ослабление вооруженных сил страны, которые привели к плачевному итогу вооруженного противостояния с Азербайджаном. Плюс его постоянное маневрирование между Российской Федерацией и европейцами, американцами, турками в итоге привело страну в ту точку, где она находится сейчас — и положение это не то чтобы радужное.

Поэтому, если мы с вами говорим о положении Пашиняна с точки зрения геополитики — оно ужасное. Но если мы посмотрим внутренние соцопросы, то узнаем, что Пашиняна в Армении не то чтобы сильно ругают. Конечно, элиты им недовольны. Но, с другой стороны, у него есть довольно сильная поддержка населения, которая в итоге позволит держаться у власти. Данила Гуреев

Пашинян действительно пользуется в Армении большей поддержкой, чем оппозиция, соглашается политолог Юрий Светов. Последняя лишь делает громкие заявления, но реальной силы у нее нет.

«Арестованные представители Церкви сидят. Бизнесмен Карапетян сидит. Протесты были, ничего не дали.Плюс без поддержки Пашиняну не удалось бы закрыть вопрос Нагорного Карабаха, провести другие акции, подписать мирный договор и так далее. Он это последовательно делает», — констатировал Светов.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

Напомнил эксперт и о налаживании Ереваном отношений с Турцией, планах идти в Европу, проводить учения с НАТО. «Эти вещи, которые ведут Армению по тому пути, по которому в свое время прошла Грузия и получила то, что она получила. Но в Грузии были силы, как та партия, которая находится у власти, а в Армении этого не видно», — убежден Светов.

По действующему законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте нужны подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции — «Армения» и «Честь имею» — входят 34 депутата. У правящего «Гражданского договора» 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.

Усомнился Светов и в том, что у оппозиции есть реальные кандидатуры на пост премьера. А все потому что у всех прошлых лидеров этих сил все было построено на решении карабахской проблемы. Но сейчас страница уже перевернута.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Простите, все это в прошлом, так что нового лидера нет.И поэтому они поговорят, поболтают, и все останется так, как было. Пашинян будет продолжать свою политику. У Пашиняна поддержка в армянском обществе. Его два раза избрали. Ну, почему мы не видим этого феномена? Он проиграл войну в Карабахе, но после этого был снова избран. Его партия победила, он снова стал премьер-министром», — напомнил собеседник 360.ru. А оппозиционные силы тем временем громко кричат. Но у них же нет привлекательных идей, кроме лозунга «долой Пашиняна», добавил политолог. Но на вопрос, а что дальше делать после «долой Пашиняна» они не отвечают.

Значительной части армянского общества, с моей точки зрения, особенно молодым людям, глубоко наплевать на разговоры об истории, откуда вышло армянское общество, о вековых отношениях с Россией. Им все равно. Они хотят другого. То же, через что прошла Грузия, через что пыталась пройти Украина. Одно и то же. Конечно, эти идеалы навязаны извне, но они отвечают тому, что хочет армянская молодежь. Юрий Светов

Что для Европы в Закавказье главное Надо сказать, что Пашинян в конце концов пользуется и поддержкой Европы, в ЕС страну никто брать, конечно, не хочет, но при необходимости за него, конечно, впишутся, уверен Светов. Но это совсем не означает вместе с тем, что он для европейцев идеальный армянский премьер. Но нужный курс держит, так что сойдет. «Для них главное, чтобы Армения отходила от России. Вот чего они добиваются. И мы видим эту картину на Кавказе последовательно. Сначала Грузия отошла от России. Ну, сейчас немножко более разумно себя ведут, но ведь дошло до войны 2008 года. Азербайджан сейчас как себя ведет. То есть это последовательные шаги на отрыв закавказских государств от России и движение в Европу, как они говорят», — говорит Светов.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Гуреев также указывает, что Армения Евросоюзу интересна лишь как элемент ослабления России, но не более того. Ни о каком членстве в ЕС и уж подобных вещах даже разговоров не идет. Вместе с тем совершенно прозападным политиком Пашиняна, по его мнению, все же назвать затруднительно.

Пашинян это не прозападный политик в чистом понимании этого слова. Потому что прозападный политик банально бы убрал военную базу России на территории Армении. Прозападный политик начал пропагандировать немножко другие лозунги, но Пашинян пытается играть в политику «и нашим, и вашим». Правда, довольно криво пытается это сделать. Данила Гуреев

«И в этом контексте он действительно такой удивительный кандидат, который, с одной стороны, не очень позитивно и не очень негативно воспринимается и в России, и примерно такая же риторика о нем и в Европе. Западные европейские политики воспринимают его, скорее, как промежуточный этап. Если нужно будет развести большую русофобию, то, конечно, его будут сметать», — убежден он.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Вместе с тем сейчас очевидно, что Европе до Армении особо дела нет. Ни дела, ни времени, ни денег. Потому что у них уже есть одна страна, в которую они вбухивают средства, да и нужные процессы там построены. «Так что, может быть, они и рады были смести Пашиняна и поставить какого-нибудь другого более прозападного политика. Но на это нужны ресурсы, на это нужны силы, на это нужно время и довольно продолжительная работа.И сейчас Европе банально проще работать с Украиной, чем с Арменией в вопросе „Анти-России“», — пояснил эксперт.

Но в армянском обществе сейчас, увы, есть антироссийский, даже русофобский дискурс такого «векового угнетения», мол, бедные армяне жили ужасно при Российской империи, жили ужасно при Советском Союзе. Хотя на самом деле и в том, и другом случае жили они невероятно хорошо. Данила Гуреев

Допустим, Пашинян уйдет По мнению Гуреева, если на место нынешнего премьера Армении придет более пророссийский политик, это, конечно, будет плюсом и для самой страны, и для России.

Для Армении этот плюс в том, что единственным по-настоящему серьезным союзником у Еревана при внешнеполитической угрозе останется Российская Федерация. А для России плюсом станет, что, по крайней мере, этот фланг постсоветского пространства будет менее проблемным.

Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Если премьерское кресло займет более прозападной политик с риторикой, как «злые москали угнетали бедных армян на протяжении всей мировой истории», выходом из разных международных организаций, закрытием военной базы России и попытками работы с евроинтеграцией, на самом деле ни чем хорошим для Еревана это не кончится. «Потому что если контакты между Россией и армянской республикой будут разорваны полностью, ни Турция, ни Азербайджан долго сидеть без дела не будут, и Армению уже никто не спасет», — предупредил Гуреев.