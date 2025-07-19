Алиев назвал два условия для мира с Арменией

Президент Азербайджана Алиев заявил о скором заключении мира с Арменией

До подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией осталось совсем немного времени. На это указал президент республики Ильхам Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме.

По его словам, это станет возможным после решения двух ключевых вопросов: внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан выступал инициатором заблаговременного парафирования текста документа в Абу-Даби. Однако данный этап, подчеркнул президент, не означает заключения мира.

«Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», — сказал Алиев, слова которого привело агентство «Азертадж».

Встреча между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла 10 июля. На съезде также присутствовали вице-премьеры, главы МИД и высокопоставленные чиновники обеих стран.