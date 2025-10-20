Армейские машины США столкнулись с микроавтобусом в Польше, есть пострадавшие

В Польше произошло ДТП с военными машинами США и микроавтобусом

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Колонна американских армейских автомобилей врезалась в микроавтобус в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Авария случилась на автостраде А2 в Великопольском воеводстве. Водитель микроавтобуса получил травмы.

«Пострадали три солдата», — уточнили авторы материала.

По их словам, колонна состояла из автомобилей Hummer Вооруженных сил США. Из-за ДТП на трассе возникли заторы, профильные службы перекрыли минимум одну полосу в сторону Варшавы. На месте аварии работают спасатели и правоохранители.

На прошлой неделе микроавтобус цвета хаки протаранил грузовой автомобиль в Карелии. Пострадали люди в камуфляжной форме.

