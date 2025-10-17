Трассу залило кровью. Автобус цвета хаки вылетел в кювет под Карелией, пострадали люди в камуфляже
В Карелии столкнулись автомобили, пострадали пассажиры микроавтобуса цвета хаки
Микроавтобус протаранил грузовой автомобиль в Карелии. О крупном ДТП сообщила пресс-служба МЧС, в СМИ отмечали, что в автобусе ехали люди в камуфляжной форме.
ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Питкярантском районе. Предварительно, микроавтобус ехал из Петрозаводска в Каменку.
Ему не уступил дорогу выехавший со второстепенного отрезка трассы грузовик. От удара микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. На фото, опубликованных МЧС, видно, что машина лежит на обочине. Неподалеку стоят люди в камуфляжной форме.
Издание 47news обратилось за комментарием в карельское МВД. Здесь рекомендовали переадресовать запрос в российское оборонное ведомство.
Источники 78.ru утверждали, что в микроавтобусе ехали бывшие заключенные, которые заключили контракт с Минобороны. По версии этого издания, госпитализировать пришлось 13 человек.
Пресс-служба Ленинградского военного округа в комментарии для ТАСС подтвердила, что в этом ДТП пострадали военнослужащие по контракту и водитель автомобиля. Незначительные травмы, уточнили в ведомстве, получили всего шесть человек.
