Трассу залило кровью. Автобус цвета хаки вылетел в кювет под Карелией, пострадали люди в камуфляже

Микроавтобус протаранил грузовой автомобиль в Карелии. О крупном ДТП сообщила пресс-служба МЧС, в СМИ отмечали, что в автобусе ехали люди в камуфляжной форме.

ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Питкярантском районе. Предварительно, микроавтобус ехал из Петрозаводска в Каменку.

Ему не уступил дорогу выехавший со второстепенного отрезка трассы грузовик. От удара микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. На фото, опубликованных МЧС, видно, что машина лежит на обочине. Неподалеку стоят люди в камуфляжной форме.

Издание 47news обратилось за комментарием в карельское МВД. Здесь рекомендовали переадресовать запрос в российское оборонное ведомство.

Источники 78.ru утверждали, что в микроавтобусе ехали бывшие заключенные, которые заключили контракт с Минобороны. По версии этого издания, госпитализировать пришлось 13 человек.

Пресс-служба Ленинградского военного округа в комментарии для ТАСС подтвердила, что в этом ДТП пострадали военнослужащие по контракту и водитель автомобиля. Незначительные травмы, уточнили в ведомстве, получили всего шесть человек.

