«Арктический часовой» НАТО возмутил российский МИД

Россия обратила внимание на планы НАТО по миссии «Арктический часовой». МИД счел это провокацией и насаждением своих порядков, подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге .

В последние дни в зарубежных СМИ страны Североатлантического альянса обсуждают запуск новой миссии под кодовым названием «Арктический часовой».

«Разговор на этот счет следует рассматривать как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что усилиями НАТО мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции. Присутствие блока — факт дестабилизации обстановки в регионе. Европейские лидеры должны отдавать себе отчет в том, что попытки обострять ситуацию будут иметь серьезные последствия.

Ранее в Жешуве зафиксировали резкий рост активности военно-транспортной авиации стран-членов НАТО.