Археологи нашли в Польше склад с оружием времен Первой мировой

Польские археологи обнаружили в подвале многоквартирного дома в городе Кросно схрон оружия времен Первой и Второй мировых войн. Об этом заявила директор Музея ремесел Марта Рымар, ее процитировало агентство PAP .

Тайник нашли во время археологических исследований, которые проводились в рамках реконструкции здания. Специалисты обратили внимание на насыпь, под которой хранился арсенал оружия.

«Также были обнаружены компоненты противогазов, части военной техники и несколько патронов», — уточнила Рымар.

Полиция оцепила дом и начала проводить инвентаризацию находок. Предварительно, в подвале находилось 80 единиц оружия.

