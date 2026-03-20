В Великом Новгороде обнаружили заброшенный колодец XII века с древними черепками посуды

Древний колодец XII–XIII веков, заполненный фрагментами посуды, обнаружили археологи в Великом Новгороде. Об этом сообщил ТАСС директор Центра археологических исследований Новгородского университета Сергей Торопов.

По словам ученых, сооружение находилось в слоях XI века на Троицком XVII раскопе. Колодец выкопали и опустили сруб в яму на рубеже XII–XIII веков, после чего он пробил нижележащие напластования.

«Весь мусор, который в него попал, датируется еще более поздним временем, то есть периодом, когда колодец уже не использовался по прямому назначению», — рассказал Торопов.

По его мнению, некоторое время сооружение было заброшено и использовалось как помойка.

Находку сделала экспедиция Новгородского университета и музея-заповедника. В колодце нашли много деревянной посуды и фрагментов керамики.

Ранее археологическая экспедиция, действующая в Пензе, завершила обследование участка культурного слоя. Во время раскопок обнаружили богатый пласт археологических находок, датируемых периодом XIX — начала XX веков.