Аргентинский политик умер в прямом эфире во время дебатов

В Аргентине во время прямого эфира политических дебатов умер кандидат в депутаты от провинции Мисьонес Эрнан Дамиани. Об этом сообщило издание Página12 .

Инцидент произошел в эфире программы Dólar Blue, которую транслировал канал La Casa del Streaming. Во время выступления 66-летний Дамиани почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его доставили в госпиталь в городе Посадас, однако, по данным врачей, политик не подавал признаков жизни.

Эрнан Дамиани был одним из известных представителей партии Радикальный гражданский союз (UCR). Он занимал депутатское кресло в Конгрессе Аргентины в 1997–2001 годах, а ранее входил в состав законодательного собрания провинции Мисьонес.

Губернатор Мисьонеса Уго Паслаква выразил соболезнования, отметив его «долгую партийную деятельность, убежденность и преданность принципам».

