Суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину начался в Аргентине | 360°

Мир 07 мая 2024, 18:28 Суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину начался в Аргентине Суд в Аргентине начал рассматривать дело об экстрадиции россиянина Чуркина

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В Аргентине начались судебные слушания по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Защита 7 мая представит свои аргументы, заявил РИА «Новости» адвокат Кристиан Рубилар.

Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Кроме того, россиянин надеется получить аргентинское гражданство, пояснил юрист.

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Правоохранители в Аргентине задержали Чуркина по запросу украинской стороны 30 января. Его обвиняют в ложном сообщении о совершении преступления.

По словам Рубилара, если суд учтет запрос о предоставлении убежища, то Чуркина не выдадут украинской стороне. Россиянин также имеет право получить аргентинское гражданство, поскольку здесь родилась его дочь.

Чуркину предъявили обвинение на Украине в 2022 году. Следственные органы заявляли, что он с сообщником пытались сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы».