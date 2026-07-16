Аргентина выразила протест Британии из-за военного корабля у Мальвинских островов

Аргентина направила Британии ноту протеста из-за военного корабля, который пересек воды, которые южноамериканская страна считает своими. Об этом сообщили на сайте МИД страны.

Речь идет о корабле HMS Medway, который прошел через воды, прилегающие к Мальвинским (Фолклендским) островам. Власти Аргентины заявили, что британская сторона не уведомила о маневрах надлежащим образом, как того требуют двусторонние соглашения. Ведомство назвало это военным вторжением в пространства под юрисдикцией Аргентины.

Острова уже 200 лет остаются предметом спора между двумя странами. В 1982 году между ними произошел вооруженный конфликт, в котором Аргентина потерпела поражение. В 2013 году жители архипелага на референдуме высказались за то, чтобы остаться во владении королевства, но Буэнос-Айрес не признал результаты.

Накануне сборная Аргентины после победы над командой Британии в полуфинале ЧМ-2026 по футболу принесла на поле баннер с надписью «Мальвины — аргентинские».