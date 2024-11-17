Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20 из-за налогов для сверхбогатых

Аргентина пригрозила наложить вето на итоговое коммюнике саммита G20 из-за имеющихся у нее возражений, написала газета Financial Times . Президент Хавьер Милей намерен активнее продвигать свою точку зрения.

«Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике <…> из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», — уточнили журналисты.

Угроза Аргентины усилила обеспокоенность западных политиков тем, что победа Дональда Трампа на выборах в США придаст смелости его консервативным союзникам. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

Милей встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча произошла в рамках Конференции консервативных политических действий.