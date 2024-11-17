Аргентина пригрозила наложить вето на итоговое коммюнике саммита G20 из-за имеющихся у нее возражений, написала газета Financial Times. Президент Хавьер Милей намерен активнее продвигать свою точку зрения.
«Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике <…> из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», — уточнили журналисты.
Угроза Аргентины усилила обеспокоенность западных политиков тем, что победа Дональда Трампа на выборах в США придаст смелости его консервативным союзникам. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.
Милей встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча произошла в рамках Конференции консервативных политических действий.
Глава Можайска Денис Мордвинцев встретился с семьями бойцов СВО
Юнармейцы в Можайске приняли участие в акции «Верни Герою имя»
Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20 из-за налогов для сверхбогатых
Команда из Наро-Фоминска победила на всероссийском чемпионате по экономике
Школу в поселке Васильчиново откроют после капремонта в 2025 году
Пожарно-тактические учения прошли в Наро-Фоминске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте