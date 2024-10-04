Аргентина потребовала вернуть ей Фолклендские острова

Аргентина приветствовала возвращение островов Чагос Маврикию и пообещала установить суверенитет над Фолклендскими островами, принадлежащими Великобритании. Об этом заявила аргентинский министр иностранных дел Диана Мондино в соцсети X .

Она назвала передачу архипелага Чагос Маврикию вехой, знаменующей конец последней британской колонии в Африке. Дипломат подчеркнула, что Аргентина получит полный суверенитет над Фолклендскими островами.

Британское правительство вернуло Маврикию острова, несмотря на опасения западных чиновников. Они предупредили, что африканская страна может сдать территорию в аренду Китаю.