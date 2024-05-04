Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах» | 360°

Мир 04 мая 2024, 06:01 Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах» В Аргентине опровергли слова министра Испании о принятии Милеем веществ Freepik

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Правительство Аргентины отвергло «клеветнические и оскорбительные» заявления министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, который ранее назвал аргентинского лидера Хавьера Милея «очень плохим человеком» и предположил, что политик принимает неопределенные вещества. Об этом заявили на аккаунте канцелярии Милея в соцсети X.

«Канцелярия президента отвергает клеветнические и оскорбительные высказывания министра транспорта <…> Испании Оскара Пуэнте в адрес Хавьера Милея», — написали представители правительства.

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В публикации чиновники отметили, что у правительства Испании в лице премьера Педро Санчеса есть более серьезные проблемы, включая обвинение в коррупции, выдвинутые против его супруги. Помимо этого, в канцелярии посчитали, что испанский премьер поставил под угрозу единство государства, когда заключил пакты с сепаратистами. Также он разрешил нелегальную миграцию и тем самым нарушил безопасность испанских женщин, подчеркнули в пресс-службе президента Аргентины.

Ранее стало известно, что Педро Санчес отказался покинуть свой пост после политического скандала вокруг его жены. В апреле политик приостановил деятельность, чтобы подумать, хочет ли он продолжать работать на посту. В итоге он принял решение остаться.