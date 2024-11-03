Аргентина обвинила Моралеса в сожительстве с несовершеннолетней

Экс-президента Боливии Эво Моралеса обвинили в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. Вслед за Боливией это сделала и Аргентина, о чем заявила министр безопасности этой страны Патрисия Буллрич, ее слова передало РИА «Новости» .

«К делу о совращении несовершеннолетних, которое открыто в Боливии, добавляется ещё более ненормальное: боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище [в Аргентине]», — сообщила Буллрич.

В Боливии бывшего президента подозревают в растлении несовершеннолетней, которая родила от него ребенка. Моралес заявил, что это расследование связано с его политической деятельностью.

В конце октября Моралес сообщил, что на него устроили покушение. На опубликованных кадрах слышны выстрелы, на лобовом стекле авто — следы от пуль.