Аргентина не получила приглашение на саммит БРИКС в Казани

Посол Виейра: Аргентину не пригласили на саммит БРИКС в Казани

Аргентина не получила приглашение от России на саммит БРИКС, но готова рассмотреть его, если оно поступит. Об этом РИА «Новости» заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Начнем с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — указал он.

Кроме того, посол подчеркнул, что Буэнос-Айрес не видит особой выгоды в присоединении к БРИКС. По его словам, страна уже имеет собственные каналы общения с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.

«В настоящее время нашим приоритетом является вступление в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)», — добавил дипломат.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии примут участие более 30 государств, в том числе Татарстан посетят председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди.