Аргентина изменила миграционную политику из-за «прячущих животы» россиянок

«Аргентина <…> заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — отметил Виейра.

Дипломат подчеркнул, что подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже нельзя. Чтобы получить паспорт путем натурализации, иностранец должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в стране и что он проживал в ней в течение двух лет до оформления документов.

Миграционную политику ужесточили из-за итого, что зачастую иностранки злоупотребляли системой и рожали детей в больницах, чтобы получить гражданство по ускоренной процедуре.