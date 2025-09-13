Аргентина изменила миграционную политику из-за «прячущих животы» россиянок
Посол Виейра: получить паспорт Аргентины после рождения ребенка уже нельзя
Власти Аргентины пересмотрели миграционную политику, условия получения гражданства путем натурализации изменились. Об этом РБК рассказал посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
«Аргентина <…> заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — отметил Виейра.
Дипломат подчеркнул, что подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже нельзя. Чтобы получить паспорт путем натурализации, иностранец должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в стране и что он проживал в ней в течение двух лет до оформления документов.
Миграционную политику ужесточили из-за итого, что зачастую иностранки злоупотребляли системой и рожали детей в больницах, чтобы получить гражданство по ускоренной процедуре.