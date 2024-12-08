Арестович раскритиковал Зеленского за отказ от предложения Трампа

Отказ лидера Украины Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь плохо воспримут в обществе. Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович*, его процитировало издание «Страна.ua».

«Не знаю, кто сочинял это заявление в такой форме, но трактовано в мире оно будет однозначно: президент Украины — единственный мировой политик, который против скорейшего окончания конфликта», — отметил политик.

Арестович* объяснил, что Зеленский продемонстрировал миру, что он, в отличие от президента России Владимира Путина, не хочет немедленно прекратить огонь. Также политик осудил сообщение украинского лидера о потерях ВСУ: своим заявлением Зеленский только начал вести публичный спор с Трампом «с его самолюбием».

Ранее украинский лидер ответил на слова республиканца, который рассказал о потерях ВСУ более чем в 400 тысяч человек. Зеленский написал, что с февраля 2022 года армия Украины потеряла 43 тысячи боевиков.