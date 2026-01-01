Арестович: Европа и Украина нацелились на свержение Трампа через войну

Главной целью конфликта на Украине для киевского режима и его западных союзников является свержение президента США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Эксперт» выразил бывший советник украинского президента Алексей Арестович.

«Главная цель — победить не президента России Владимира Путина, а Дональда Трампа», — заявил он.

Арестович отметил, что европейские сторонники Украины заинтересованы в развитии событий, при котором экономика России может пошатнуться, а Трамп — уступить власть демократам.

При подобном сценарии боевые действия могут продолжаться как минимум два года, считает бывший советник.

Также Арестович считает, что Европа рассчитывает заработать на военных проектах на Украине и жаждет воцарения сплошного глобализма после ухода Трампа с политической арены.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ЕС враждует с Россией ради защиты интересов транснациональных компаний.