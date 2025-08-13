Арестованный в Армении бизнесмен Карапетян создаст политическое движение

Арестованный в Армении меценат и бизнесмен Самвел Карапетян в ближайшее время объявит о создании нового политического движения. Заявление его команды привел ТАСС .

«Скоро представим общественности движение „Мер дзевов“ („По-своему“). Инициатива возникла на основе четких идей и имеет планы для Армении», — уточнили в команде Карапетяна.

Бизнесмен отметил, что задачи движения — создание реальных возможностей для бизнеса, развитие экономики, укрепление национальных и семейных ценностей, восстановление репутации Армении и обеспечение права беженцев из Карабаха на достойную жизнь.

Апелляционный суд Армении 14 августа рассмотрит вопрос об освобождении Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти, предприниматель вину не признал и в настоящее время находится под стражей. Также бизнесмена обвинили в отмывании денег.