Арестованный бывший президент Армении Кочарян находится в больнице

Экс-глава Армении Роберт Кочарян, которого в четверг поместили под стражу на два месяца по решению антикоррупционного суда, сейчас находится в больнице. Об этом заявил источник РИА «Новости» .

«Думаю, Роберт Кочарян все еще в больнице», — сообщил собеседник журналистов.

Бывшего руководителя республики обвинили в превышении служебных полномочий, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки.

Ранее суд арестовал сына Кочаряна Седрака. Как отметил его адвокат Александр Кочубаев, в период ареста он сможет видеться только с женой и детьми. Защита назвала преследование незаконным и указала на политический контекст расследования.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год, став вторым по счету главой республики.