Арестованного в Финляндии россиянина Тордена призвали посадить на всю жизнь

В Финляндии сторона обвинения запросила приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному сроку за якобы военные преступления на Украине в 2014 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Торден должен быть приговорен к пожизненному заключению», — процитировало агентство обвинительное заключение Окружного суда Хельсинки.

Как рассказала адвокат Наталия Мальгина, по делу Тордена запланировали 14 заседаний. Слушания закончат 31 января, а приговор обвиняемому вынесут в марте.

Ранее юрист сообщила, что Торден не жаловался на содержание или соседей. Трудности возникли только в том, что он подпал под санкции. Из-за этого у россиянина нет возможности получить финансовую помощь или купить продукты за пределами места содержания.

При задержании в Финляндии у мужчины был вид на жительство в одной из европейских стран. Украина потребовала экстрадировать обвиняемого за совершение военных преступлений.