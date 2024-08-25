Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев направил письменное обращение к коллеге из «Национального объединения» Марин Ле Пен и главе фракции «Европа наций и свобод» Марко Занни с просьбой посодействовать в освобождении арестованного основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующий документ есть в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы отметили, что Дурова арестовали во Франции после возвращения из Азербайджана. Ему предъявили обвинения в пособничестве в преступлениях, которые бизнесмен совершить не мог и не собирался.

«Становится очевидным, что арест Павла Дурова — это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам», — написали авторы обращения.

Они отметили, что власти уничтожают право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах.

«Новые люди» просят Марин Ле Пен и Марко Занни проявить твердость и публично осудить действия правительства Эммануэля Макрона.

«Кроме того, просим вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений», — указали в документе.

Ранее «Новые люди» организовали акцию в поддержку основателя Telegram у здания посольства Франции в Москве. Участники оставили в живой изгороди множество белых бумажных самолетиков.