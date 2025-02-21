Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился заключить договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба политика Бадры Гунбы.

«Бадра Гунба и Адгур Ардзинба подписали совместное соглашение», — отметили в его канале.

По данным пресс-службы, политики договорились по трем пунктам. Согласно документу, итоги голосования на выборах решает народ Абхазии.

Также соглашение предусматривает, что ни один штаб не должен оказывать давление на граждан, а до выборов не инициируются никакие перестановки.

«Бадра Гунба отстоял все три пункта, которые формулировал вместе с народом Абхазии», — добавили в пресс-службе.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов назвал Ардзинбу политиком, связанным с протурецкими силами и криминальными кругами. Он не исключил, что ситуация в Абхазии может быть связана с раскачкой обстановки из-за рубежа. Эксперт предположил, что протурецкие силы помогали дестабилизировать регион.