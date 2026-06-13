Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Аракчи: Иран вышел победителем из конфликта с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами. Его слова привело агентство Mehr .

«Мы действительно одержали победу на поле боя», — заявил министр.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, наиболее подходящий момент для прекращения войны наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.

Ранее Mehr опубликовало содержание меморандума из 14 пунктов, согласованного между Ираном и США. Документ предусматривает прекращение боевых действий, начало 60-дневных переговоров по ядерной программе и вопросу снятия санкций.

Согласно опубликованным данным, Вашингтон должен отказаться от новых ограничительных мер, вернуть Тегерану замороженные активы и сократить военное присутствие в регионе. В свою очередь Иран обязуется разблокировать Ормузский пролив и подтвердить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.