Аракчи пообещал вернуться к вопросу вывоза урана в Россию позже

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран обсудит с Москвой вывоз урана в Россию позже

Тегеран готов обсуждать с Москвой предложение о вывозе обогащенного урана на территорию России, но пока об этом говорить рано. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова привел ТАСС .

Дипломат встретился с президентом России Владимиром Путиным около двух недель назад в Санкт-Петербурге. Тогда стороны обсуждали в том числе и этот вопрос.

«Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас», — добавил Аракчи, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также указал, что на данном этапе вопрос не обсуждается с Соединенными Штатами. Когда переговоры дойдут до более поздних стадий, Тегеран вернется к этой теме.

Иран проведет дополнительные консультации с Россией и оценит, поможет ли ее предложение.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил, что иранский уран можно было бы оставить под землей. Однако он тут же пообещал, что заберет его.