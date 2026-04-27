Аракчи передал Путину наилучшие пожелания от Хаменеи и Пезешкиана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Об этом министр заявил во время встречи с российским лидером в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости» .

«Верховный лидер, а также господин Пезешкиан, наш президент, попросили меня передать вам самые наилучшие и теплые пожелания», — сказал Аракчи в ходе встречи.

Переговоры состоялись в понедельник в рамках визита иранского дипломата в Россию.

Поездка Аракчи проходит в рамках международного турне, начавшегося 24 апреля. До прибытия в Санкт-Петербург он посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном, затем побывал в Омане и вновь вернулся в Исламабад.

В ходе встречи Путин заявил, что Россия готова делать все необходимое, что отвечает интересам Ирана и других государств региона, чтобы мир на Ближнем Востоке достигли как можно скорее.