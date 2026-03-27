Аракчи обсудил с Лавровым ситуацию вокруг Ормузского пролива

Ормузский пролив открыт для судов всех стран, которые не поддержали агрессию США и Израиля против Ирана. С таким заявлением в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выступил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Аббас Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что министры обменялись мнениями о ситуации в регионе, а также о продолжающейся военной агрессии со стороны США и Израиля. Аракчи заявил, что Иран не несет ответственности за нестабильную ситуацию в Ормузском проливе.

Он добавил, что Исламская Республика продолжит принимать меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, особо подчеркнув, что удары по энергетической инфраструктуре страны являются наглядным примером военных преступлений.

В понедельник, 23 марта, Лавров в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Египта Бадром Абдельати заявил о необходимости принять коллективные дипломатические меры для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Россия со своей стороны готова содействовать мирному урегулированию.