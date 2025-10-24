Антироссийское заявление Украины в ООН осталось без поддержки США

Соединенные Штаты не поддержали заявление Украины, в котором Россию обвинили в якобы нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Со стороны украинских представителей прозвучало обвинение в том, что «Россия ведет ничем не спровоцированную войну против Украины». Кроме того, проведение российской стороной заседания Совета Безопасности о будущем всемирной организации назвали оскорблением Устава ООН.

Заявление Украины, которое огласили перед началом заседания Совбеза, поддержало большинство стран Евросоюза, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония и несколько государств Восточной Европы. Американская делегация воздержалась от поддержки документа.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция, Германия и США не приняли предложение России провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий.