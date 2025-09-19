«Евротройка» и США отказали России во встрече по СВПД
Три европейские страны и США не приняли предложение России провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».
Он пояснил, что Москва официально предложила провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы обсудить пути выхода из кризиса.
«Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом», — отметил дипломат.
