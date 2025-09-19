«Евротройка» и США отказали России во встрече по СВПД

Три европейские страны и США не приняли предложение России провести встречу участников Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

Он пояснил, что Москва официально предложила провести встречу всех изначальных участников СВПД, чтобы обсудить пути выхода из кризиса.

«Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты ответили на наше предложение отказом», — отметил дипломат.

