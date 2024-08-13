Антироссийские санкции привели к кризису с древесиной в Финляндии

Финляндия столкнулась с лесопромышленным кризисом из-за запрета древесины из РФ

Фото: РИА «Новости»

В Финляндии серьезно сократился выпуск пиломатериалов, цены побили все рекорды, а предприятия начали закрываться. Все это стало следствием отказа от российской древесины, сообщило РИА «Новости».

Бревна в Финляндии подорожали до 15-летнего максимума. Из-за этого сырье и конечный продукт (пиломатериалы) начали стоить одинаково. Производство лесопильной промышленности сократилось с 12 миллионов кубометров до десяти.

Эксперты предрекли острый дефицит сырья в стране. Санкции на российскую древесину ввели в 2022 году. До этого времени РФ являлась второй страной по масштабам поставок после Китая.

«Финны лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных. Всего более восьми миллионов „кубов“», — рассказала доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

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