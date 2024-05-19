Антиправительственный митинг в Тель-Авиве собрал тысячи людей | 360°

Мир 19 мая 2024, 11:35 Антиправительственный митинг в Тель-Авиве собрал тысячи людей Полиция водометами разогнала протестующих в Тель-Авиве на митинге против властей Matan Golan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

В Тель-Авиве на акцию протеста вышли тысячи людей с требованием освободить заложников из Газы. Полиция разгоняла протестующих с помощью водометов, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, 18 мая участники митинга в центре Тель-Авива требовали досрочных выборов, а также многотысячная толпа просила заключить сделку по освобождению израильских заложников, которых больше семи месяцев удерживают в секторе Газа.

Реклама

Согласованный с полицией митинг прошел рядом с комплексом правительства и штабом Минобороны. Однако не обошлось без задержаний и столкновений протестующих с правоохранителями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полномасштабной наземной операции Израиля в Рафахе. Он призвал подумать о беженцах, которые обосновались там.