Антимигрантские рейды в Чикаго не приостановят в Хеллоуин

Глава МВД Соединенных Штатов Кристи Ноэм отказалась приостановить антимигрантские рейды в Чикаго в Хеллоуин ради безопасности детей. Ее слова привел телеканал NBC .

«Мы совершенно не готовы приостанавливать любую работу, которую мы проводим для обеспечения безопасности сообществ», — сказала она.

Она назвала постыдной просьбу губернатора Иллинойса Джея Прицкера — тот якобы не осознает, насколько важна проделываемая работа по привлечению преступников к ответственности.

«Особенно когда мы собираемся отправить всех наших детей на улицы в праздничный сезон», — добавила Ноэм.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, нелегальный мигрант с Кубы обезглавил сотрудника мотеля в Далласе.