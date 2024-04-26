«Анонс удара» привел к эвакуации больниц Киева | 360°

Мир 26 апреля 2024, 22:39 «Анонс удара» привел к эвакуации больниц Киева Больницы Киева эвакуировали после публикации видео с угрозой удара РИА «Новости»

Читать 360 в

Власти Киева приняли решение эвакуировать две городские больницы, несмотря на опровержение якобы готовящегося по ним удара. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Медицинские учреждения эвакуируют в киевском районе Оболонь. Такие меры предприняли после публикации видео, в котором утверждается, что якобы по ним готовится атака со стороны КГБ Белоруссии.

Реклама

Специальные меры коснулись двух медицинских стационаров, включая детскую больницу.

В Киеве продолжили эвакуацию, несмотря на опровержение видео. В городской администрации отметили, что это связано с обеспечением безопасности пациентов и персонала.

Ранее стало известно, что украинские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства. В городе оставят только заводы для ремонта военной техники.