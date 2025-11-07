Анонимная посылка с белым порошком привела к отравлению военных США

CNN: белый порошок отправил в больницу семь военных с базы Эндрюс в США

Медицинская помощь понадобилась семи американским военнослужащим, открывшим анонимную посылку с белым порошком на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN .

По словам собеседников издания, пострадавших доставили в медицинский центр Малкольм Гроу, расположенный на территории базы. После снятия симптомов их отпустили.

Осведомленный источник сообщил, что первичное исследование порошка группой специалистов по работе с опасными материалами ничего не выявило. Но это только предварительные данные, работа продолжилась.

Само помещение, где военные вскрыли посылку, до сих пор опечатано. При этом в порошке специалисты нашли листовки с политическими лозунгами.

В официальном заявлении объединенной базы Эндрюс говорится, что всех находившихся в здании после вскрытия подозрительной бандероли эвакуировали, а территорию вокруг оцепили.

«На место происшествия направили силы быстрого реагирования, которые установили, что непосредственных угроз нет, и передали дело в Управление специальных расследований», — процитировал телеканал заявление командования.

Военную базу Эндрюс часто посещают высшие должностные лица США. В частности, в минувшую среду, 5 ноября, туда приезжал президент Дональд Трамп.

