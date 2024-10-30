АНО «Диалог» подаст иск в суд на правительство США за фейки

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» обвинила правительство США и Федеральное бюро расследований в распространении фейков и решила подать иск в американский суд. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба организации.

Представители «Диалога» отметили, что в сентябре ФБР, Минюст и Минфин США обвинили АНО в тиражировании недостоверных данных.

«АНО „Диалог“ является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», — напомнили в организации.

Там добавили, что один из главных проектов «Война с фейками» создали для противодействия дестабилизации общественно-политической обстановки в стране с помощью фейковой информации. Гендиректор «Диалога» Владимир Табак подчеркнул, что организация не собиралась заниматься международной деятельностью, но эта ситуация вынудила пересмотреть планы.

«И первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — сказал Табак.

Организация пообещала предоставить доказательства распространения ложной информации американским правительством и ФБР, а также объявить о создании Международной ассоциации по фактчекингу.

Количество фейков в российском сегменте интернета в 2024 году сократилось до восьми миллионов. Из них только половина представляют собой уникальные «произведения», а остальные — перепосты доверчивых пользователей