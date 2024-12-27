АНО «Диалог» подала иск против Минюста США после обвинений ФБР

АНО «Диалог» направила иск в Окружной суд штата Пенсильвания в ответ на обвинения ФБР и изъятие доменов организации. Документ оказался в распоряжении ТАСС .

Ответчиками по делу стали США и Минюст страны.

«Этим иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с „Диалогом“», — объяснил гендиректор организации Владимир Табак.

Он отметил, что АНО «Диалог» упоминали только в трех пунктах заявления Федерального бюро расследований, а всего их там 158. Также не привели никаких доказательств подделки документации.

Еще в сентябре этого года ФБР обвинило АНО «Диалог» во вмешательстве в выборы США. Из-за этого на организацию и ее главу наложили санкции и конфисковали доменные имена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, обвинения в этом — «не подкрепленные инсинуации».