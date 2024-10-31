АНО «Диалог» объявила о создании Международной фактчекинговой организации

Автономная некоммерческая организация «Диалог» создаст Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Табак.

«Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что <…> мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию», — отметил он.

Состоять в ассоциации будут и другие страны, разделяющие взгляды и ценности «Диалога». Организация будет создавать сервисы, опровергающие фейковую информацию в других государствах.

«Мы столкнулись с беспрецедентным информационным давлением на Россию», — подчеркнул Табак.

Задача проекта — предоставлять россиянам качественный фактчекинг, чтобы они не становились жертвами дезинформации.

Как сообщил Табак, 20 ноября в столице состоится ежегодная конференция, посвященная борьбе с дезинформацией. На этом мероприятии представят меморандум и объявят первых партнеров-участников ассоциации.

Ранее стало известно, что АНО «Диалог» подаст иск в суд на правительство США за фейки. Тогда Табак подчеркнул, что организация не собиралась заниматься международной деятельностью, но ситуация вынудила пересмотреть планы.