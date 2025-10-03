Англиканскую церковь впервые возглавит женщина

Король Великобритании Карл III одобрил назначение 63-летней епископа Лондона Сары Маллалли на пост архиепископа Кентерберийского — главы англиканской церкви. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит, написало РИА «Новости» .

Маллалли станет первой женщиной и самым молодым архиепископом Кентерберийским в истории англиканской церкви. Священный сан она приняла в 2001 году, в 2004-м оставила должность в британском Минздраве ради служения в церкви, а в 2017 году возглавила Лондонскую епархию. С 2018 года занимает место в палате лордов как представитель церкви.

В 2005 году она была удостоена титула дамы за заслуги в сфере здравоохранения. В 2023 году Маллалли поддержала решение англиканской церкви разрешить однополые браки, назвав его «моментом надежды», хотя признала, что внутри духовенства сохраняются разногласия.

На новом посту она сменит Джастина Уэлби, ушедшего в отставку в 2024 году на фоне скандала, связанного с обвинениями в бездействии в отношении представителей духовенства, уличенных в насилии над несовершеннолетними.

Ранее в Британии бывшего священника посадили за участие в «кастрационном культе».