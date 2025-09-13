Английский анестезиолог прервал операцию ради секса с медсестрой

Metro: в Британии подали в суд на врача за секс во время операции

Анестезиолог одной из английских больниц прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой. Об этом сообщило издание Metro .

Врач оставил пациента под общим наркозом и попросил другого медработника присмотреть за ним. Сам он отправился в соседнюю операционную для интима. Во время процесса пару застала другая медсестра. Женщина рассказала о случившемся руководству.

Несмотря на отсутствие анестезиолога, пациент не пострадал — ему успешно провели операцию. После этого случая на врача подали в суд. Он признал, что покинул операционную ради секса с коллегой, подвергая пациента риску.

Ранее секс-скандал разгорелся в американском штате Нью-Джерси. Замужняя 37-летняя учительница английского языка изменяла супругу с двумя школьниками. Женщина признала, что совратила учеников, теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.