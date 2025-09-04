Учительница в США изменила мужу с двумя школьниками

Замужняя 37-летняя учительница в США совратила двух учеников. Об этом сообщила радиостанция WKXW. .

Преподавательница работала в городе Уолл в Штате Нью-Джерси — вела уроки английского. Ее обвинили в интимной связи с 18-летним учеником, которая продолжалась примерно три месяца. Обвинения учительнице выдвинули еще летом прошлого года.

Позже правоохранители установили, что это не единственная связь педагога с учеником. В 2017-м она неоднократно вступала в сексуальные отношения с другим школьником. Позже преподавательница попросила его удалить переписку, где речь шла об их романе и сексе.

В момент преступления обвиняемая была замужем и воспитывала ребенка. Уже в конце августа женщина признала вину. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Приговор учительнице вынесут только в январе следующего года.

