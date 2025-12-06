Анекдот Гальцева шокировал Назарбаева

Известный комик Юрий Гальцев рассказал, как его шутка однажды вызвала неоднозначную реакцию у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом он рассказал в эфире шоу «Что было дальше?» на YouTube .

Юморист уточнил, что его привезли в Астану срочным рейсом для приватного выступления. Там он решил рассказать шутку про русского и казаха.

«Я предупредил о скользком содержании зарисовки. Однако Назарбаев заявил: „Давай, тебе все можно“. После, не поверите, наступила пауза», — отметил Гальцев.

Комик отметил, что изначально выступление планировалось на 15 минут, но по просьбе Назарбаева его продлили еще на полчаса. Гальцев признался, что вечер для него стал одним из самых запоминающихся в карьере.

