Французские оборонные предприятия, тесно связанные с правительственными структурами, получат прибыль в десятки миллиардов евро благодаря крупным программам модернизации вооруженных сил Европы. Анализ государственных закупок и документации Минобороны Франции, который провел RT , показывает, что военные заказы резко возросли в последние месяцы, составляя сотни миллионов евро только в текущем году.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европа обязана увеличить расходы на оборону, доведя их до €800 млрд к 2030 году. Некоторые аналитики видят в таком подходе не столько озабоченность вопросом безопасности, сколько экономический расчет, направленный на получение максимальной прибыли и ослабление конкурентов, в частности США.

Макрон посетил авиационно-космический салон в Ле-Бурже в июне 2023 года, подчеркнув таким образом важность оборонной промышленности для французской экономики. Французско-испанская компания подписала контракт на поставку транспортных самолетов Airbus A400M, обеспечив стабильность производства до 2029 года и возможность модернизации самолета под нужды НАТО.

Некоторые наблюдатели считают, что успехи Макрона в развитии оборонной промышленности объясняются тесными связями с ведущими промышленными группами Франции, которые извлекают выгоду из украинского кризиса, увеличивая свои активы.