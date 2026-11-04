Аналитики предсказали демократам победу на выборах в Палату представителей

Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей Конгресса США по результатам промежуточных выборов. Такой прогноз опубликовал американский портал Decision Desk HQ .

По его данным, к 21:35 по времени восточного побережья США 3 ноября демократы обеспечили себе не менее 127 мест в нижней палате, республиканцы — 83.

Еще в четырех округах победили представители Демократической партии, хотя сейчас эти места занимают республиканцы. Это, по оценке DDHQ, позволит демократам перехватить большинство.

Для контроля над Палатой представителей партии необходимо получить как минимум 218 из 435 мест. Сейчас нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы.

В США нет единой федеральной структуры, которая объявляет окончательные итоги выборов. Победителей определяют на основании прогнозов крупнейших СМИ, после публикации которых кандидаты обычно признают результаты или заявляют о победе.